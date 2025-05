Che fuggi fuggi a Mediaset | due conduttrici lasciano i loro programmi! Ecco chi sono

Aria di rivoluzione a Mediaset: Pier Silvio Berlusconi continua a rimescolare le carte nel tentativo di rilanciare i suoi programmi, ma non tutte le scommesse hanno portato i risultati sperati. Tra esperimenti poco riusciti (The Couple su tutti) e volti che non convincono fino in fondo, qualcosa sembra essersi incrinato nella macchina televisiva del Biscione.Ora, due conduttrici di punta sembrano pronte a dire addio ai loro attuali programmi, segnando un altro cambio di rotta importante. Niente fuga dall’azienda: entrambe rimarranno in casa Mediaset, ma in ruoli diversi. Ecco cosa sta succedendo.Mediaset, Veronica Gentili dice addio a Le Iene?Veronica Gentili è arrivata su Canale 5 con un’eredità pesante da raccogliere: condurre L’Isola dei Famosi dopo il passo falso di Ilary Blasi. Ma a quanto pare, il suo impegno sul reality potrebbe non essere l’unico cambiamento in vista. 🔗Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Che fuggi fuggi a Mediaset: due conduttrici lasciano i loro programmi! Ecco chi sono

