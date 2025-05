Che fine ha fatto il nuovo mercato di via Sannio?

Due milioni e mezzo di euro, ai quali si aggiungono sei milioni dal municipio VII, rappresentano la cifra stanziata per rinnovare il mercato di via Sannio, attivo dal 1957. Questo ambizioso progetto prevede il trasferimento di gran parte dei commercianti, con l’obiettivo di rivitalizzare l'area e offrire nuove opportunità a venditori e clienti.

Due milioni e mezzo di fondi giubilari, sei milioni in tutto comprendendo anche le risorse messe dal municipio VII. Sono questi i soldi a disposizione per trasformare il mercato che, dal 1957, ha sede in via Sannio. Per riuscirvi, sono stati trasferiti buona parte dei commercianti che, con il. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Che fine ha fatto il nuovo mercato di via Sannio?

