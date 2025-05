Champions League la Sir apre la settimana che porta alla final four

Si è aperta oggi la settimana che conduce alla Final Four di Champions League, un evento atteso dai tifosi di tutto il continente. Da venerdì 16 a domenica 18 maggio, le quattro squadre finaliste si sfideranno sul campo per conquistare il prestigioso trofeo, mettendo in gioco talento, determinazione e la gloria europea. I ragazzi di...

