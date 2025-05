chamila uccisa al parco i due fendenti alla gola le mani unite sul petto e la ciocca tagliata

In breve da Zazoom:

Un'orrenda scoperta scuote la comunità: il cadavere di Chamila Dona Arachchilage Wijesuriya, cinquantenne, viene rinvenuto nel Parco Nord di Sesto San Giovanni. L’epilogo tragico di 48 ore di terrore segna il culmine della follia del killer recidivo Emanuele De Maria, portando alla luce il dramma di una vita interrotta e il timore di una società messa alle corde dalla violenza.

L’epilogo più tragico delle 48 ore di furia omicida del killer recidivo Emanuele De Maria si materializza alle 16 di ieri, confermando i sospetti della prima ora: una segnalazione al 112 porta i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni in un sentiero del parco Nord, dietro il liceo Casiraghi di viale Testi. Lì c’è il cadavere di Chamila Dona Arachchilage Wijesuriya, la cinquantenne di origini cingalesi di cui si erano perse le tracce dalle 15.14 di venerdì. A quell’ora, una delle telecamere a presidio del polmone verde l’ha ripresa con il trentacinquenne napoletano: camminano uno accanto all’altra, con gli ombrelli aperti per ripararsi dalla pioggia. De Maria non dovrebbe essere lì, bensì al bancone dell’accoglienza dell’hotel Berna come detenuto ammesso al lavoro esterno. E invece ha saltato per la prima volta dal 29 novembre 2023 il turno nella struttura ricettiva in cui è stato assunto da pochi mesi a tempo indeterminato: evidentemente nella sua testa quella violazione non ha alcun significato, perché ha già deciso che in cella a Bollate non ci tornerà più. 🔗Leggi su Ilgiorno.it