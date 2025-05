Chamila parla il marito | Non mi interessa cosa c’era con De Maria lei era la mia vita

In un drammatico susseguirsi di eventi, l'evasione di Chamila dal carcere di Bollate culmina in una tragedia. Dopo aver ucciso una donna e ferito un collega, decide di porre fine alla sua vita. Il marito, in un'intensa dichiarazione, esprime il suo dolore e la sua determinazione, affermando che ciò che c'era con De Maria non conta: "Lei era la mia vita".

Evade dal carcere di Bollate, uccide una donna, ferisce un collega e si toglie la vita. Sembra una sequenza tratta . Chamila, parla il marito: "Non mi interessacosac'era con De Maria, lei era la mia vita"

