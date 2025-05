Chamila avvisata dal collega accoltellato prima del femminicidio | Lascia De Maria ha già ucciso una donna Il motivo dell' aggressione in hotel

Scomparsa di Chamila all’Hotel Berna e accoltellamento del collega a Milano - La notizia di una scomparsa ha scosso la comunità della città. Chamila, una srilankese di 50 anni, impiegata presso l’hotel Berna in via Napo Torriani a Milano, è al centro di un mistero che si è intensificato dopo l’accaduto nella stessa struttura. La collega, infine vista ieri nel primo pomeriggio mentre lasciava la propria abitazione […] L'articolo Scomparsa di Chamila all’Hotel Berna e accoltellamento del collega a Milano è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su sbircialanotizia.it

Scomparsa la barista del Berna Hotel a Milano: "Vista con l'uomo che ha accoltellato il collega fuori dall'albergo" - L'ipotesi degli inquirenti è che l'accoltellamento davanti al Berna Hotel eseguito da Emanuele De Maria ai danni di un collega e la scomparsa di Chamila Wijesuriyauna siano collegate. Come appreso da Fanpage.it, il giorno della scomparsa i due sono stati visti insieme per l'ultima volta in zona Parco Nord.

Chi è Chamila Wijesuriyauna, la dipendente dell'hotel scomparsa dopo l'aggressione di un collega - Si chiama Chamila Wijesuriyauna, la 50enne cingalese scomparsa, dipendente dell'hotel Berna di via Napo Torriani a Milano, dove sabato mattina è stato accoltellato un collega di 51 anni. La donna – a quanto apprende l'Adnkronos da fonti investigative – è stata vista l'ultima volta nel primo pomeriggio di venerdì, quando si è allontanata dalla casa in cui vive a Cinisello Balsamo.Alla stazione carabinieri del comune alle porte di Milano si sono presentati questa mattina marito e figlio, per denunciarne la scomparsa, dopo che Chamila non si è presentata al lavoro e non ha fatto rientro a casa.