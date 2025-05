Challenger Torino tanti azzurri al via e wild card eccellenti | Flavio Cobolli in cerca di rivincite

A partire da oggi, Torino ospiterà un Challenger di alto livello fino al 18 maggio, offrendo una preziosa opportunità di riscatto per i tennisti in cerca di rivincita. Tra questi, Flavio Cobolli, testa di serie n.1 e sconfitto al primo turno a Roma, ha ricevuto una wildcard dagli organizzatori e punta a dimostrare il suo valore sul campo, sperando in una performance decisamente migliore.

A partire da oggi e fino al 18 maggio a Torino si giocherà un Challenger di alto livello. Sarà un'occasione di riscatto anche per chi a Roma non ha fatto strada come avrebbe voluto. È il caso di FlavioCobolli, testa di serie n.1, sconfitto al primo round al Foro Italico da Luca Nardi, non riuscendo a esprimere il proprio tennis.Il romano ha ricevuto un wildcard dagli organizzatori e gli inviti sono stati estesi anch a Federico Cinà e a Jacopo Vasamì, ovvero due dei prospetti più interessanti del nostro tennis. Un tabellone principale in cui ci sono altri sei azzurri: Andrea Arnaboldi, Matteo Gigante, il citato Luca Nardi, Fabio Fognini, Francesco Passaro e Luciano Darderi. Nomi pesanti, che vorranno mettersi in mostra in questo torneo che sarà importante anche per definire la preparazione in vista del Roland Garros 2025.

