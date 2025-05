Chad Stahelski svela la dedizione di Keanu Reeves e Brandon Lee tra The Crow Matrix e Wick is Pain

inestinguibile passione per il loro lavoro e una dedizione straordinaria, riflettendo sulle sfide affrontate nei loro rispettivi ruoli in "The Crow", "The Matrix" e "John Wick". La loro determinazione e la ricerca della verità nei personaggi hanno lasciato un'impronta duratura nel genere, ispirando generazioni di attori e spettatori.

Il regista ChadStahelski ha recentemente rivelato un aneddoto toccante che mette in luce l'incredibile affinità tra KeanuReeves e Brandon Lee, due icone nel panorama dell'action cinematografica. Durante una recente intervista, Stahelski ha sottolineato come entrambi i protagonisti incarnino una forza d'animo e una dedizione al lavoro tali da sembrare quasi sovrumane.

