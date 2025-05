Cesena Inter Primavera comunicata la data | quando si gioca la gara della 38esima giornata

La sfida tra Cesena e Inter Primavera, valida per la 38esima giornata del campionato Primavera 1, è stata finalmente programmata. Ecco tutti i dettagli sulla partita che chiuderà la stagione per entrambe le squadre, con informazioni su data e orario della gara attesa dai tifosi. Prepariamoci a una conclusione emozionante!

CesenaInterPrimavera, ecco quando si gioca la sfida tra emiliani e nerazzurri: le ultime sulla sfida dell’ultima giornataSono stati comunicati data e orario dell’ultima giornatadella 38a giornata del campionato Primavera 1. Ecco quando si giocherà Cesena-Inter.COMUNICATO – «La Lega Serie A ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi della 38.a giornata del campionato Primavera 1 202425.38.a Cesena vs Inter (venerdì 16 maggio 2025, ore 16.00)».I risultati del settore giovanile dell’ultimo week-end:UNDER 19 Campionato, 37ª giornata: Inter vs. Sampdoria 1-0 Reti: 75? Lavelli (I).UNDER 18 Campionato, 33ª giornataInter vs Bologna 3-4 Reti: 12? El Mahboubi, 63? Mancuso, 84? Zarate Hidalgo. UNDER 19 FEMMINILE Coppa Italia Primavera: Inter vs Sampdoria 4-2 Reti: 5?, 13? Corti, 52? Viviani, 86? Palmeri UNDER 16 Campionato, andata quarti di finale: Bologna vs Inter 0-2 Reti: 43? Piva, 44? Matarrese. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cesena Inter Primavera, comunicata la data: quando si gioca la gara della 38esima giornata

Campionato Primavera 1, anticipi e posticipi 38ª giornata: la data di Cesena-Inter - L’Inter è protagonista del Campionato Primavera 1, trovandosi al secondo posto in classifica. Di seguito il calendario della trentottesima giornata, con i nerazzurri che sfideranno il Cesena.CAMPIONATO PRIMAVERA 1, 38 GIORNATARoma-Atalanta venerdì 16 maggio ore 14Cesena-Inter venerdì 16 maggio ore 16Sampdoria-Sassuolo venerdì 16 maggio ore 16Fiorentina-Torino venerdì 16 maggio ore 18Cagliari-Udinese sabato 17 maggio ore 13Juventus-Empoli sabato 17 maggio ore 13Milan-Genoa sabato 17 maggio ore 13Monza-Verona sabato 17 maggio ore 13Lecce-Lazio domenica 18 maggio ore ... 🔗Leggi su inter-news.it

Trabzonspor-Inter Primavera, le formazioni ufficiali: Topalovic e De Pieri dal 1? - Trabzonspor-Inter Primavera, comunicate le formazioni ufficiali del match valido per i quarti di finale di Youth League. Di seguito le scelte dei due tecnici.TRABZONSPOR-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALITRABZONSPOR (4-3-3): 12 Colak; 22 Yilmaz, 2 Ince, 21 Ozturk, 3 Tibukoglu; 5 Erdogan, 16 Malkocoglu, 8 Baskan; 20 Cakiroglu, 10 Duymaz, 61 Bayram.A disposizione: 28 Aktas, 7 Karahan, 9 Terzi, 11 Ozcan, 14 Sarialioglu, 15 Ates, 18 Tuncer, 19 Alkurt, 37 Ertem. 🔗Leggi su inter-news.it

L’Inter Primavera sbanca Cremona. Decide De Pieri - Dopo una settimana complicata, l’Inter Primavera torna a sorridere. La squadra di Andrea Zanchetta reagisce con carattere e maturità, imponendosi in trasferta contro la Cremonese nonostante le assenze pesanti di Alexiou (infortunato), Berenbruch, Aidoo e Cocchi, tutti aggregati alla prima squadra di Simone Inzaghi.Decisivo il rigore trasformato con freddezza da Giacomo De Pieri, che apre le danze e basta per blindare i tre punti. 🔗Leggi su ilnerazzurro.it

