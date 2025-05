Cesari rivela | Gol annullato a Masina in Torino Inter? Ecco cosa penso sulla decisione

Graziano Cesari analizza il controverso gol annullato a Masina nella gara tra Torino e Inter, fornendo un approfondimento nella sua rubrica per Pressing. Le sue dichiarazioni e il commento dell'arbitro illuminano un episodio chiave che ha scatenato discussioni tra gli appassionati di calcio e gli esperti di moviola.

Cesari si è espresso sul gol annullato a Masina in TorinoInter: il commento dell'arbitro: le dichiarazioniGraziano Cesari, Intervenuto nella sua moviola per Pressing, evidenzia una delle poche situazioni da moviola avvenute durante Torino–Inter: il gol annullato nel finale di partita a Masina.LE PAROLE – «C'è un gol annullato al Torino al 93? per un fallo su Asllani. Masina appoggia il braccio destro sul giocatore dell'Inter e La Penna, posizionato benissimo, annulla il gol. Il difensore del Torino – afferma Cesari – lo trascina e lo abbatte, fa anche uno sgambetto col ginocchio. La decisione è assolutamente corretta e mi trova d'accordo col direttore di gara» le parole dell'ex arbitro sull'annullamento della rete».Riguardo alle questioni arbitrali, Kovacs è satato designato direttore di gara della finale di Champions League tra Inter e Psg.

