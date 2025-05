Cernobbio intervento di polizia e soccorso in diretta; domattina va in scena l’esercitazione nel lago

Cernobbio si prepara ad un'importante esercitazione di polizia e soccorso in diretta. Domani mattina, alle 10, il lago si trasformerà in un palcoscenico per le operazioni aeronavali del Roan, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza. Un evento fondamentale per testare strategie e prontezza in situazioni di emergenza.

Cernobbio, 12 maggio 2025 – Un’operazione di polizia e in intervento di soccorso, ma simulati.Inizieranno domani mattina alle 10, nelle acque antistanti il lungolago di Cernobbio, le esercitazioni aeronavali congiunte del Roan, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di finanza, chiamate “lago di Como 2025”.Sarà possibile assistere all’evento da piazza Risorgimento a Cernobbio, per seguire dal vivo due distinti scenari. Nel primo, denominato “Security”, sarà simulata un’operazione di polizia.Il secondo scenario, denominato “Search and Rescue”, prevede la simulazione di un evento di soccorso.L’iniziativa ha l’obiettivo di testare le capacità d’intervento congiunto e la standardizzazione delle procedure operative tra Enti statali e locali che, a diverso titolo, esercitano funzioni di polizia e soccorso sul bacino del Lario. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cernobbio, intervento di polizia e soccorso in diretta; domattina va in scena l’esercitazione nel lago

