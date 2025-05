Cerno | Simion favorevole a Putin? Il governo Letta della Romania sfasciato al primo turno

Alle elezioni presidenziali in Romania, la destra ha riconquistato il potere con George Simion, leader dell'Alleanza per l'Unità dei Romeni (AUR), che ha ottenuto il 40,5% dei consensi. Quest'elezione segna un cambio radicale rispetto al governo Lett, che non ha resistito al primo turno, evidenziando tensioni politiche e una crescente simpatia per la Russia.

A sei mesi dal caos e dalle polemiche seguite all'annullamento della consultazione nella quale si era affermato a sorpresa Calin Georgescu, la destra è tornata a trionfare alle elezioni presidenziali. Il leader dell'Alleanza per l'Unità dei Romeni (Aur), George Simion, è volato al 40,5% delle preferenze e ha innescato così il mal di pancia della sinistra. Se ne è discusso stasera, lunedì 12 maggio, a Quarta Repubblica. Il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, ha voluto fare chiarezza e rispondere a chi, vedendo trionfare Simion, ha subito gridato al fascismo. "Solo chi non sa niente di Romania può pensare che Simion sia favorevole a Putin", ha scandito dal centro dello studio. Quanto accade in Romania, in realtà, "è molto semplice". "Al ballottaggio ci sono due partiti di destra. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cerno: "Simion favorevole a Putin? Il governo Letta della Romania sfasciato al primo turno"

