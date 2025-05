Centro storico pedonalizzato nei weekend estivi | tornano dehors e strade libere dal traffico

Arezzo accoglie l'estate con una nuova iniziativa: la pedonalizzazione del centro storico nei weekend. Da venerdì a sabato, dalle 19:00 alle 24:00, le strade si trasformeranno in un vivace spazio senza traffico, dove bar, ristoranti e artigiani allestiranno dehors per vivere la città all’aperto e godere di momenti di convivialità.

Arezzo si prepara all’estate con il ritorno della pedonalizzazione del Centrostorico e l’allestimento dei dehors da parte di bar, ristoranti e attività artigianali del settore alimentare. A partire dal prossimo fine settimana, ogni venerdì e sabato dalle ore 19:00 alle 24:00, sarà attiva un’ampia zona pedonale che resterà in vigore fino al 13 settembre, ad eccezione dei weekend del 20-21 giugno e 5-6 settembre, in concomitanza con le edizioni della Giostra del Saracino.L’interdizione al traffico veicolare interesserà l’asse via Roma – via Crispi – via Margaritone, oltre ad altre strade del Centro, secondo il seguente dettaglio:Via San Lorentino, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Leone LeoniVia Guido Monaco, tra il varco ZTL e piazza San FrancescoVia Cavour, da piazza San Francesco fino a via Isidoro del LungoDi conseguenza:I veicoli provenienti da piazza Guido Monaco non potranno accedere a via RomaChi percorre via Garibaldi non potrà svoltare a destra verso il Museo StataleI veicoli su piaggia di Murello dovranno svoltare su via GaribaldiChi transita in via Guido Monaco dovrà invertire il senso di marcia all’altezza del varco ZTL, utilizzando la viabilità interna al parcheggio delle PosteQuesta misura mira a valorizzare la fruizione del Centrostorico nelle ore serali, favorendo la socialità, la qualità dell’accoglienza e le attività commerciali locali in un contesto più sicuro e vivibile. 🔗Leggi su Lortica.it