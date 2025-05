Centro commerciale a Piediripa oggi la svolta Noi Moderati | Operazione di grande miopia

Oggi il consiglio comunale di Macerata si riunisce per deliberare sulla variante Simonetti, che apre la strada alla realizzazione di un nuovo centro commerciale a Piediripa. I rappresentanti di Noi Moderati, Paolo Perini, Luigi Carelli e Guido Garufi, esprimono contrarietà al progetto, sottolineando che la lottizzazione Simonetti merita un'attenta valutazione per le sue implicazioni sul territorio e sulla comunità.

oggi in consiglio comunale a Macerata si vota la variante Simonetti che di fatto darà il via libera alla realizzazione del Centrocommerciale di Piediripa. "La lottizzazione Simonetti – spiegano il coordinatore provinciale Paolo Perini, il segretario cittadino Luigi Carelli e il suo vice Guido Garufisulla di Noi Moderati – quale abbiamo espresso le nostre valutazioni negative, merita un approfondimento. Al lettore e più ancora ai Consiglieri, di qualsiasi colore, non sarà sfuggito l’incalzare pressante, anche da parte del privato, tutto teso a proporre questa lottizzazione ovvero una variante macroscopica simile ad una sorta di Paradiso terrestre di cui c’è assoluta necessità. Ma perché Simonetti che aveva ottenuto dal Centrosinistra anni or sono la variante (ben diversa dalla attuale) non è andato avanti, costruendo e realizzando ciò che gli era dovuto? Perché si è attardato? Dalle nuove carte non sembra affatto, neppure ad un cieco, che il nuovo progetto e la nuova variante siano simili al vecchio sul quale Simonetti potrebbe vantare un diritto acquisito. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centro commerciale a Piediripa, oggi la svolta. Noi Moderati: "Operazione di grande miopia"

