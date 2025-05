Centri per l’impiego di Brindisi e provincia | 50 nuovi annunci di lavoro

BRINDISI - Il mercato del lavoro a Brindisi e provincia si presenta dinamico, con 50 nuovi annunci di lavoro che si aggiungono ai 139 già attivi. Questo 18° report settimanale dell’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia evidenzia un totale di 339 posti disponibili nei vari settori produttivi, offrendo nuove opportunità per chi cerca occupazione.

