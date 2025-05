Cena della Rosa una serata di conversazioni e cibi ispirati al fiore più celebrato di sempre

Domenica 18 maggio, l’ex Convento di San Giovanni a Bagnacavallo si trasformerà in un giardino di sapori e parole per la Cena della Rosa. Un evento unico dove botanica e gastronomia si intrecciano, celebrando il fiore più amato. Unisciti a noi per una serata ricca di conversazioni stimolanti e piatti ispirati alla rosa.

Domenica 18 maggio, l’ex Convento di San Giovanni a Bagnacavallo ospiterà la CenadellaRosa, una serata tra conversazioni botaniche, gesti simbolici e cucina ispirata al fiore più celebrato di sempre.L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, avrà inizio alle 18 con. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Cena della Rosa, una serata di conversazioni e cibi ispirati al fiore più celebrato di sempre

Cena della Rosa, una serata di conversazioni e cibi ispirati al fiore più celebrato di sempre

Bagnacavallo: tra le rose, la tavola e la voce, una sera all’ex Convento di San Giovanni - Domenica 18 maggio, l’ex Convento di San Giovanni a Bagnacavallo ospiterà la Cena della Rosa, una serata tra conversazioni botaniche, gesti simbolici e cucina ispirata al fiore più celebrato di sempre ... 🔗ravenna24ore.it