Cellulari a scuola Valditara propone all’Ue il divieto in classe | undici Paesi dicono sì

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha proposto all'Unione Europea un divieto dell'uso degli smartphone in classe. Durante la riunione del Consiglio, undici paesi hanno già espresso il loro favore, sostenendo l'importanza di ridurre le distrazioni e promuovere un ambiente di apprendimento più concentrato nelle scuole primarie e secondarie.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ha presentato oggi, nel corso della riunione del Consiglio dell’Unione europea dedicata all’Istruzione, la proposta per una raccomandazione europea che scoraggi l’uso degli smartphone in classe in tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Unione . “I risultati degli studi scientifici dimostrano che l’abuso. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cellulari a scuola, Valditara propone all’Ue il divieto in classe: undici Paesi dicono "sì"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stop ai cellulari a scuola, Valditara propone all’Ue il divieto: “Se vogliamo davvero bene ai nostri figli, dobbiamo garantire una pausa dagli smartphone”; Scuola, Valditara propone a Ue divieto cellulari in classe; Scuola, Valditara propone a Ue divieto cellulari in classe; Scuola, Valditara propone a Ue divieto cellulari in classe. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scuola, Valditara propone a Ue divieto cellulari in classe - (Adnkronos) - Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato oggi, nel corso della riunione del Consiglio dell’Unione europea dedicata all’Istruzione, la proposta per una ... 🔗msn.com