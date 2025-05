Cellulari a scuola Valditara propone all’Ue il divieto in classe | È giunto il momento di intervenire con decisione

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato all'Unione Europea una proposta per vietare l'uso degli smartphone in aula. Durante la riunione del Consiglio europeo dedicata all'Istruzione, Valditara ha sottolineato l'urgenza di interventi decisivi per garantire un ambiente di apprendimento più produttivo nelle scuole primarie e secondarie.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ha presentato oggi, nel corso della riunione del Consiglio dell'Unione europea dedicata all'Istruzione, la proposta per una raccomandazione europea che scoraggi l'uso degli smartphone in classe in tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado dell'Unione . "I risultati degli studi scientifici dimostrano che l'abuso.

