Celle Ligure auto fuori strada alla Natta | due vittime

La tragedia è stata scoperta solo questa mattina dopo le 11.30 pur essendosi verificata con ogni probabilità nella notte 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Celle Ligure, auto fuori strada alla Natta: due vittime

Emis Killa e Lazza insieme con “In auto alle 6:00”: “Fuori dalla nostra comfort zone” - Milano – Oggi venerdì 2 maggio è il giorno di “In auto alle 6:00”, il nuovo singolo di Emis Killa e Lazza, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Amici di lunga data con alle spalle molte collaborazioni di successo, Emis Killa (pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli, 35 anni, nato a Vimercate) e Lazza (Jacopo Lazzarini, milanese classe ‘94) si incontrano nuovamente sulla traccia “In auto alle 6:00”, prodotta da Takagi & Ketra, un brano struggente in cui i due rapper si alternano su una base strumentale dai bassi profondi e un beat trascinante. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Incidente a Campagna: auto sbanda e finisce fuori strada, ferito un 66enne - Incidente, questa sera, intorno alle 19, in località San Vito, a Campagna. Per cause da accertare, un'auto è sbandata, finendo fuori strada: soccorso dal Vopi il 66enne alla guida, condotto dai sanitari, in codice rosso, presso l'ospedale Ruggi di Salerno. Sul posto, oltre all'ambulanza, anche... 🔗Leggi su salernotoday.it

Fuori strada con l’auto, una giovane in ospedale - Grave incidente ieri poco dopo le 10 sulla provinciale che collega la frazione Nosadello di Pandino a Spino d’Adda. All’altezza del cimitero una 21enne di Trescore Cremasco, mentre stava andando verso Pandino ha perso il controllo della sua Fiat 500 ed è finita fuori strada. Sono stati fatti intervenire i soccorsi con auto medica e Croce Bianca di Paullo. La ragazza è stata liberata e sistemata in ambulanza per essere stabilizzata. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Auto fuori strada, due morti a Celle Ligure - Un auto è finita fuori strada in una scarpata poco prima di mezzogiorno in via Natta sopra Celle Ligure (Sv). Due le vittime, un uomo e una donna trovati schiacciati all'interno della vettura, Sul ... 🔗rainews.it

