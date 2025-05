Celebrazioni civili e religiose per la ricorrenza del Crocifisso Nero di Nardò

NARDO’ - Le celebrazioni del Santissimo Crocifisso “Nero” a Nardò si svolgeranno il 17 e 18 maggio, arricchite da un settenario di preparazione dal 11 al 16 maggio nella basilica Cattedrale. Una festa che unisce fede e tradizione, coinvolgendo la comunità in solenni riti religiosi e momenti di celebrazione civile. Il parroco della parrochia......

