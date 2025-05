Cedimento della sede stradale chiude via Piersanti Mattarella

Via Piersanti Mattarella chiusa al traffico dopo il cedimento della sede stradale in prossimità del cavalcavia. L'ufficio tecnico del Comune di Agrigento ha emesso un provvedimento "urgentissimo" per avviare lavori di riparazione, che includeranno la sostituzione della caditoia per la raccolta delle acque.

Cede la strada in fondo al cavalcavia di via PiersantiMattarella: l'ufficio tecnico del Comune di Agrigento, con un provvedimento "urgentissimo", dispone la chiusura della strada per eseguire i lavori di riparazione.In particolare bisognerà sostituire la caditoia per la raccolta delle acque. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Cedimento della sede stradale, chiude via Piersanti Mattarella

