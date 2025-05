Cede tratto della Giardini | La frana è ripartita

In breve da Zazoom:

Preoccupazione tra i cittadini dell'alto Frignano per la viabilità appenninica, dopo la scoperta di nuove crepe lungo il tratto della Sp 42, l'ex Statale 12 'via Giardini', sul monte Costa. Due recenti crepe trasversali segnalano una nuova subsidenza dello smottamento, che continua a rappresentare un serio rischio per la sicurezza della zona, aggravando timori già esistenti tra i residenti e i pendolari.

Preoccupazione tra i cittadini dell’alto Frignano per possibili altri problemi alla viabilità appenninica dopo la scoperta di nuove crepe nel tratto del Sp 42 (la ex Statale 12 ‘via Giardini’) sul monte Costa, appena in comune di Riolunato provenendo da Pievepelago."Due recenti crepe trasversali –dicono- stanno evidenziando una nuova subsidenza dello smottamento, mai arrestatosi, causato decenni dal monte Costa. Le crepe in questi giorni sono state chiuse con asfalto, ma il nuovo cedimento è purtroppo evidente. Chi transita lo fa sempre più con una certa preoccupazione e non aiuta certo vedere spaccato il muro di sostegno in cemento armato a monte della strada. Questo e gli altri movimenti franosi in atto in Appennino, con in primo piano la frana di Boccassuolo (di cui in zona è chiuso l’accesso da Cento Croci) destano tante preoccupazioni tra noi che viviamo in questa zona e tra chi vi transita". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cede tratto della Giardini: "La frana è ripartita"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Crolla una frana sul ponte della ciclovia Alpe Adria, chiuso il tratto - Una frana ha interessato oggi, attorno alle 12.30, il ponte dell'ex ferrovia, adibito a pista ciclabile, lungo la celebre ciclovia Alpe Adria a Chiusaforte. A seguito di un movimento franoso alcuni massi di notevoli dimensioni, sono finiti proprio lungo il ponte danneggiandone il parapetto... 🔗Leggi su udinetoday.it

Frana sulla strada: venti giorni di lavori, tratto chiuso per nove ore al giorno - La Città Metropolitana di Firenze, gestore del tratto stradale, avvierà a partire da domani, martedì 22 aprile, i lavori per la messa in sicurezza di un tratto stradale oggetto del cedimento. Si tratta della strada provinciale 8, al km 17.2, in località Cornocchio, nell'ingresso sud di Barberino... 🔗Leggi su firenzetoday.it

Strada provinciale 73 chiusa per frana: interessato un tratto di quasi 2 km - Dalla scorsa notte è chiusa per ragioni di sicurezza la strada provinciale 73 tra Nomaglio e Borgofranco a seguito di una caduta di massi. Il tratto interessato dalla frana è quello tra i Km 2+350 e 4+100. La Città metropolitana di Torino ha subito attivato un intervento di ripristino e di messa... 🔗Leggi su torinotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Cede tratto della Giardini: La frana è ripartita; A18, riapre il tratto interessato dalla frana di Letojanni; Maltempo: frane e allagamenti a Taormina e Naxos, cede muro d’argine A18; Maltempo. Un’altra frana nel Modenese, strada cede a Palagano. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cede tratto della Giardini: "La frana è ripartita" - Riolunato, lo smottamento ha anche spaccato il muro di sostegno della strada. Residenti preoccupati per eventuali problemi alla viabilità in montagna. . 🔗ilrestodelcarlino.it

Frana sulla provinciale 51 alla Spezia, chiuso tratto - a causa di una frana di importanti dimensioni che ha interessato il versante sopra la carreggiata e invaso il fondo stradale. Da un primo sopralluogo si è verificato che si tratta di un ... 🔗notizie.tiscali.it