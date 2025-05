Cede il solaio di una scuola in costruzione | volo di tre metri per sei operai trasportato d’urgenza in ospedale L’incidente nel comune di Marino zona Santa Maria delle Mole

Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio a Santa Maria delle Mole, nel comune di Marino, dove il crollo del solaio di una scuola in costruzione ha coinvolto sei operai. Trasportati d'urgenza in ospedale, i lavoratori sono stati vittime di una caduta di tre metri, sollevando preoccupazione e necessitando di un'immediata indagine.

Questo pomeriggio, poco prima delle 17, si è verificato un grave incidente sul lavoro a SantaMariadelleMole, nel comune di Marino, alle porte di Roma. Un crollo improvviso del solaio (12×18 metri) ha colpito un gruppo di operai impegnati nella costruzione di una scuola elementare, causando il ferimento di sei lavoratori. Gli operai sono caduti da un'altezza di circa tre metri, ma fortunatamente, secondo le prime informazioni, le lesioni non sarebbero gravi.Il Crollo del solaio nel Cantiere della scuolaL'incidente è avvenuto in via Niccolò Tommaseo, in un'area di cantiere dedicata alla costruzione di una scuola elementare. Il crollo del solaio ha sorpreso gli operai, che si trovavano sul posto per i lavori di costruzione. Inizialmente, sei lavoratori sono stati feriti e soccorsi d'urgenza.

Crolla solaio di una scuola in costruzione, feriti sei operai - Incidente sul lavoro alle porte di Roma. Poco prima delle 17 di lunedì 12 maggio - a Santa Maria delle Mole, nel comune di Marino - è crollato il solaio (12x18 metri) di una scuola elementare in costruzione. A rimanere feriti sei operai, caduti da una altezza di tre metri.

Terribile incidente a Marino, crolla il solaio di una scuola in costruzione: almeno 7 operai feriti - Paura ai Castelli Romani, dove il solaio di una scuola in costruzione è crollata mentre erano in corso i lavori. Feriti gli operai che si trovavano al suo interno, elitrasportati d'urgenza a Roma. Alcuni sono gravi.

Italia, crolla solaio nel cantiere della scuola elementare: precipitano 6 persone - Un altro incidente sul lavoro riporta al centro dell'attenzione la sicurezza nei cantieri italiani. Un tema purtroppo sempre attuale, che continua a sollevare interrogativi sulle misure di prevenzione e i controlli effettivi nei luoghi di costruzione. Questa volta è successo in provincia di Roma, dove una mattinata di lavoro si è trasformata in un momento di paura e caos.Il crollo è avvenuto durante l'edificazione di una nuova scuola primaria.

Marino, crolla il solaio di una nuova scuola in costruzione: sette operai feiti - MARINO (RM) – Paura questa mattina nella zona di Santa Maria delle Mole, nel Comune di Marino, dove è crollato un solaio in un edificio scolastico Elsa Morante in costruzione situato in Via Fratelli B ...

Roma, cede il solaio in una palazzina in costruzione a Marino: 7 operai feriti, aperta un'inchiesta - I lavoratori sono stati colpiti dal cedimento del tetto di un edificio. Sono stati trasferiti negli ospedale dei Castelli e anche a Roma ...

Roma, crolla il solaio di una scuola elementare in costruzione: il drammatico bilancio - Paura a Roma, precisamente a Marino, dove questo pomeriggio è crollato il solaio di una scuola in costruzione. Diversi gli operai presenti nel momento del crollo. Gli ultimi aggiornamenti. Paura a Rom ...