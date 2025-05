Cecilia Rodriguez incinta | la reazione di Belen non passa inosservata

Cecilia Rodriguez ha annunciato la dolce attesa della sua prima figlia, Clara Isabel, appena nel giorno della Festa della mamma. La notizia, attesa e sussurrata per settimane, ha suscitato l'emozione di Belen Rodriguez, la sorella, la cui reazione non è passata inosservata tra i follower e i fan della famiglia.

L'ufficialità è arrivata ieri, nel giorno della Festa della mamma, dopo settimane di indiscrezioni che rilanciavano la dolce attesa come certa ma ancora lontana da ogni pubblicità: CeciliaRodriguez è incinta della sua prima figlia, Clara Isabel, presentata ai follower con un post social insieme.

Cecilia Rodriguez annuncia di essere incinta della sua prima figlia e non sfugge la reazione di sua sorella Belen

La giornata della mamma è stata più che speciale per Cecilia Rodriguez, che ha comunicato ai suoi follower di essere incinta per la prima volta. Lei e Ignazio Moser aspettano la nascita di una femminuccia, ma subito le attenzioni si sono spostate sulla sorella Belen Rodriguez. Infatti, dopo le brutte voci su di loro c'è stata una reazione della conduttrice che ha lasciato di stucco.Cecilia Rodriguez è felicemente incinta e darà alla luce tra qualche mese ad una bimba, che si chiamerà Clara Isabel.

Cecilia Rodriguez ha annunciato di essere incinta per la prima volta: presto diventerà mamma con il marito Ignazio Moser. Sui social la madre Veronica Cozzani ha commentato la bella notizia: "I nonni ti aspettano". Nessuna reazione invece dalla sorella Belen, con cui non parlerebbe da tempo.

