cecilia rodriguez incinta il gesto di belen dopo la lite

Dopo l'annuncio della gravidanza di Cecilia Rodriguez, Belen ha scelto di reagire con un gesto affettuoso su Instagram, segnando un possibile riavvicinamento tra le sorelle. Questo avviene dopo una lite che aveva scosso la famiglia Rodriguez, coinvolgendo anche Ignazio Moser. La situazione si fa così intricata, ma il legame familiare sembra avere la meglio.

dopo l’annuncio della gravidanza di Cecilia Rodriguez , Belen esce allo scoperto e fa un gesto su Instagram nei confronti della sorella. Una mossa che arriva dopo le notizie riguardo una lite fra le due che avrebbe diviso la famiglia Rodriguez , portando Belen a litigare pure con Ignazio Moser.Il gesto di Belen per Cecilia Rodriguez incinta Visualizza questo post su Instagram Ma andiamo con ordine. Cecilia Rodriguez , dopo settimane di indiscrezioni, indizi e sospetti, ha finalmente annunciato la gravidanza. La modella e influencer avrà un figlio dal marito Ignazio Moser.L’annuncio, ricco di emozioni forti e di commozione, è arrivato con un post Instagram. “Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto – ha scritto Cecilia Rodriguez , svelando la foto del pancione -, ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. 🔗 Leggi su Dilei.it

Cecilia Rodriguez è incinta, l’annuncio con Ignazio Moser: “Ti sei fatta desiderare…” - (Adnkronos) – Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventeranno presto genitori. La sorella di Belen è in dolce attesa di una femminuccia e si chiamerà 'Clara Isabel'. La coppia ha annunciato la gravidanza con un post pubblicato sui social nel giorno della Festa della mamma. "Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare […]L'articolo Cecilia Rodriguez è incinta, l’annuncio con Ignazio Moser: “Ti sei fatta desiderare…” proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com