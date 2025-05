Cecilia Rodriguez è incinta l’annuncio con Ignazio Moser | Ti sei fatta desiderare…

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno per intraprendere un nuovo entusiasmante capitolo della loro vita: diventeranno genitori! La sorella di Belen ha annunciato la sua dolce attesa, aspettando una femminuccia che si chiamerà Clara Isabel. La notizia è stata condivisa con affetto sui social proprio in occasione della Festa della mamma, rivelando emozioni profonde e gioia per il futuro.

(Adnkronos) – CeciliaRodriguez e IgnazioMoser diventeranno presto genitori. La sorella di Belen è in dolce attesa di una femminuccia e si chiamerà 'Clara Isabel'. La coppia ha annunciato la gravidanza con un post pubblicato sui social nel giorno della Festa della mamma. "Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare .

