Cecilia Rodriguez è incinta la reazione di sua sorella Belen

Cecilia Rodriguez annuncia con gioia di essere in attesa della sua prima figlia, un momento che segna l'inizio di una nuova avventura per lei e il compagno. La notizia non passa inosservata e suscita la reazione emozionata di sua sorella Belen, pronta a sostenere la famiglia in questo dolce tragico. Scopriamo insieme le emozioni che circondano questo felice annuncio!

CeciliaRodriguez annuncia di essere incinta della sua prima figlia e non sfugge la reazione di sua sorellaBelenL'articolo CeciliaRodriguez è incinta, la reazione di sua sorellaBelen proviene da Novella 2000. 🔗Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Cecilia Rodriguez è incinta, la reazione di sua sorella Belen

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cecilia Rodriguez incinta, il commento della madre Veronica e il silenzio di Belen: nessuna reazione sui social - Cecilia Rodriguez ha annunciato di essere incinta per la prima volta: presto diventerà mamma con il marito Ignazio Moser. Sui social la madre Veronica Cozzani ha commentato la bella notizia: "I nonni ti aspettano". Nessuna reazione invece dalla sorella Belen, con cui non parlerebbe da tempo.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

“Incinta? Vi dico tutto io”. Cecilia Rodriguez, la notizia la dà Ignazio Moser - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano il primo figlio? Sono settimane che il gossip ne parla, da giorni si ricorrono le voci di una possibile gravidanza della sorella di Belen. Addirittura si è detto che il grande annuncio ci sarebbe stato tra un mese circa, dopo che alcune rotondità notate dalle ultime foto social e frasi enigmatiche di lei avevano dato praticamente la certezza a fan ed esperti di cronaca rosa. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Cecilia Rodriguez è incinta? Spunta un pancino sospetto - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avranno presto un bambino? Alla Milano Fashion Week hanno notato tutti un pancino sospettoL'articolo Cecilia Rodriguez è incinta? Spunta un pancino sospetto proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Cecilia Rodriguez incinta, il commento della madre Veronica e il silenzio di Belen: nessuna reazione sui social; Cecilia Rodriguez incinta, gravidanza confermata: “Ti sei fatta desiderare, il nome scelto (e il silenzio di Belen); Cecilia Rodriguez è incinta: il nome scelto, la dura reazione di Belen e i dubbi su Ignazio Moser; Cecilia Rodriguez è incinta. Il silenzio di Belen e gli auguri della madre Veronica Cozzani: “Clara…. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cecilia Rodriguez è incinta, la reazione di sua sorella Belen - Cecilia Rodriguez annuncia di essere incinta della sua prima figlia e non sfugge la reazione di sua sorella Belen ... 🔗novella2000.it

Cecilia Rodriguez è incinta. Il silenzio di Belen e gli auguri della madre Veronica Cozzani: “Clara Isabel, i nonni ti aspettano” - Cecilia Rodriguez è incinta. Domenica 11 maggio, nella giornata della Festa della Mamma la showgirl ha pubblicato su Instagram una serie di scatti insieme al compagno Ignazio Moser per annunciare l’ar ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Cecilia Rodriguez incinta, il commento della madre Veronica e il silenzio di Belen: nessuna reazione sui social - Cecilia Rodriguez ha annunciato di essere incinta per la prima volta: presto diventerà mamma con il marito Ignazio Moser ... 🔗fanpage.it