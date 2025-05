Cecilia Rodriguez diventa mamma il silenzio di Belen che conferma la crisi e i dubbi su Ignazio Moser | Foto vecchie ora sono lontani

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano una bambina, l’annuncio nel giorno della festa della mamma - Milano, 11 maggio 2025 – Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano una bambina. Dopo settimane di rumors, la coppia ha deciso di confermare la notizia tramite un post sui rispettivi profili Instagram. E, per farlo, ha scelto il giorno della festa della mamma. Immediati e numerosi i messaggi di amici, colleghi e follower.L’annuncio Instagram“Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. 🔗 Leggi su ilgiorno.it

Cecilia Rodriguez è incinta, il tenero annuncio nella Festa della Mamma - Come troppo spesso accade, di questa gravidanza si è iniziato a parlare ben prima che lo facesse la mamma. Che Cecilia Rodriguez fosse in attesa di un bebè lo hanno ipotizzato in molti, ma soltanto adesso arriva la conferma. A raccontarlo, nel giorno della Festa della Mamma, è l'influencer stessa, in un dolce messaggio scritto assieme al marito (e futuro papà) Ignazio Moser.Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori"Auguri a tutte le mamme, soprattutto alle nostre che ci hanno dato la possibilità di essere qui": anche Cecilia Rodriguez si unisce alle numerose celebrazioni vip in ...