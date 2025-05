Ceccano conclusa con grande entusiasmo la Terza Edizione del Concorso Giovani Chef ciociari

Si è conclusa con successo la Terza Edizione del Concorso Giovani Chef Ciociari, un evento che ha raccolto il caloroso entusiasmo di partecipanti e spettatori. Ideato dalla Proloco e dalla Rete di associazioni, il concorso è stato realizzato in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Ceccano, confermando il suo impegno nell valorizzare i talenti culinari della regione. Lo scorso anno, l'attenzione era stata rivolta a Sisotta, storica...

Si è conclusa con grandeentusiasmo la TerzaEdizione del ConcorsoGiovaniChefciociari, ideato dalla Pro- loco e dalla Rete di associazioni e realizzato in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Ceccano.Mentre lo scorso anno il Concorso era stato dedicato a Sisotta , storica. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Ceccano, conclusa con grande entusiasmo la Terza Edizione del Concorso Giovani Chef ciociari

Su altri siti se ne discute

Grande Fratello, super festa per tutti i gieffini travolti dall'entusiasmo ma Tommaso perde le staffe - Mega party per tutti gli inquilini della Casa del Grande Fratello che hanno festeggiato il sesto mese di permeanza nel reality, dopo urla, schiamazzi e pezzi di torta lanciati addosso, l'idraulico toscano è andato su tutte le furie. 🔗Leggi su comingsoon.it

Germania verso la Grande Coalizione, conclusa la prima fase dei negoziati - (Adnkronos) – Si avvia alla conclusione in Germania la prima fase dei negoziati per la formazione di un futuro governo di Grande Coalizione tra l'Unione (Cdu/Csu) e la Spd. Per oggi è previsto che i 16 gruppi di lavoro – composti ciascuno da 16 persone – presentino per iscritto i risultati delle loro deliberazioni. Questo […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Canzi incoraggia la Juventus Women: «Le ragazze sono rientrate con grande entusiasmo. Roma? Partita che si giocherà sui dettagli. Sulla poule scudetto…» - di Redazione JuventusNews24Canzi incoraggia la Juventus Women: tutte le dichiarazioni del mister bianconero in vista del prossimo matchL’allenatore della Juventus Women Canzi ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero in vista dell’inizio della poule scudetto e della gara contro la Roma.CONDIZIONE DELLA SQUADRA – «Le ragazze sono rientrate tutte in buone condizioni dalle rispettive Nazionali, eccezione fatta per Calligaris che andrà valutata, ma difficilmente riuscirà a essere della partita. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Minivolley, grande entusiasmo a Carcare per la tappa del Tour Scipione - A Carcare si è tenuto un grande raduno di mini pallavolisti/e ... si sono resi protagonisti molti giovani. Il torneo si è concluso con una foto collettiva ed all’unisono l’urlo di auguri ... 🔗msn.com

Grande successo a Santa Lucia del Mela per la 7ª edizione del Sicily Football Cup - Si è conclusa con grande entusiasmo la tre giorni di sport giovanile andata in scena dal 18 al 20 aprile presso l’impianto sportivo di calcio a 5 “Sergio Marchese”, in occasione della 7ª edizione del ... 🔗98zero.com