C’è un vetro rotto dietro il naufragio del Bayesian?

...un disastro di proporzioni inaspettate. Mentre l'attenzione si concentra sulle cause e sulle circostanze dell'incidente, emergono interrogativi su sicurezza, manutenzione e manovre dell'imbarcazione. In un contesto dove la bellezza del mare incontra il dramma, la verità rimane avvolta nel mistero e nella speculazione. Cosa ha realmente portato alla tragedia del Bayesian? Le risposte potrebbero essere più complesse di quanto si pensi.

C’è davvero soltanto un vetrorottodietro l’affondamento del Bayesian? Il superyacht naufragato nella baia di Porticello a Palermo il 19 agosto con sette vittime potrebbe essere colato a picco per una verità banale. Ovvero un guasto che ha permesso l’entrata di acqua in uno dei compartimenti. Forse quello della sala macchine o quello di poppa. La tempesta che si è scatenata avrebbe causato poi l’affondamento. Si tratta di una ricostruzione ipotetica, che però si poggia su un elemento emerso dall’indagine. Ovvero proprio un vetro interno crepato.Il vetro interno e la pressione idrostaticaIl Corriere della Sera spiega oggi che si tratta della finestra antisfondamento che divide la sala macchine dalla control room. Un video girato dai sub durante le ispezioni mostra che è crepato a ragnatela ed è bombato verso la control room. 🔗Leggi su Open.online

