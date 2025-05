C’è un eroe fiorentino in Francia | pompiere investito mentre cerca di fermare una corsa illegale Sempre pronto a proteggere

Firenze, 12 maggio 2025 – Un eroe fiorentino si distingue in terra francese. Niccolò Scardi, pompiere 38enne, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito mentre tentava di fermare una corsa illegale, nota come 'rodeo urbano', davanti alla sua caserma a Evian-Les-Bains. Un gesto di coraggio che testimonia la sua dedizione nel proteggere la comunità.

Firenze, 12 maggio 2025 – C’è un eroefiorentino in Francia. Niccolò Scardi, un pompiere di 38 anni, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto mentre tentava di fermare un ‘rodeo urbano’, ovvero una corsaillegale, davanti alla sua caserma a Evian-Les-Bains in Alta Savoia. L'incidente è avvenuto sabato 10 maggio, verso le 6. Il pompiere ha riportato un trauma cranico e toracico. Dopo l’incidente era in gravissime condizioni. È stato trasportato all’ospedale di Annecy, dove ora si trova ancora ricoverato ma non più in pericolo di vita.Quanto accaduto ha scatenato una serie di reazioni. Un vero e proprio fiume di omaggi è stato espresso nei confronti del pompiere di origini fiorentine che ora vive in Francia. Considerato un uomo di grande forza mentale, è descritto da chi gli è vicino come un grande appassionato del suo lavoro e molto presente per la sua famiglia. 🔗Leggi su Lanazione.it