C’è un dato che spiega esattamente perché Hamilton è più lento di Leclerc in Ferrari | succede in ogni GP

In questo suo primo anno con la Ferrari, Lewis Hamilton ha ottenuto una vittoria nella Sprint Race in Cina, ma non è ancora riuscito a prevalere su Charles Leclerc in gara. Un'analisi tecnica mette in luce la causa di questa differenza di prestazioni: la fase di frenata. Qui, il sette volte campione del mondo riscontra difficoltà rispetto al giovane compagno di squadra, evidenziando l'importanza di questo fondamentale aspetto della guida.

