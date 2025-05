C’è un altro fermo Strage di Monreale svolta nelle indagini dopo la morte di Massimo Salvo e Andrea

C'è un terzo fermo per la strage di Monreale, avvenuta il 27 aprile e costata la vita a tre giovani: Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli. La tragedia, scoppiata nel centro del comune palermitano, è stata il risultato di una rissa degenerata in sparatoria. L'ultimo indagato, Mattias Conti, 19 anni, è accusato di concorso in strage, portando il numero degli arresti a...

C’è un terzo fermo per la Strage di Monreale, dove lo scorso 27 aprile hanno perso la vita tre giovani: Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, di 23, 25 e 26 anni. La tragedia è avvenuta in pieno centro, nel comune in provincia di Palermo, al termine di una rissa degenerata in una sparatoria. Il nuovo indagato è Mattias Conti, 19 anni, accusato di concorso in Strage.Con lui salgono a tre i giovani fermati per la vicenda: nei giorni scorsi erano già finiti in manette Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto, quest’ultimo ritenuto dagli inquirenti l’istigatore della sparatoria. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato proprio Acquisto a incitare gli altri due a sparare tra la folla.Mattias Conti, oltre all’accusa principale, è anche indagato per detenzione illegale e porto abusivo di arma da fuoco. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “C’è un altro fermo”. Strage di Monreale, svolta nelle indagini dopo la morte di Massimo, Salvo e Andrea

