C’è scritto RISO SELEX ma sotto l’etichetta si nasconde il gigante 100% italiano | cambiano nome e paghi 1 99€ in meno a confezione

Il riso Selex, pur celando un gigante dell'industria italiana, si presenta come un affare conveniente, con un risparmio di 1,99€ per confezione. Questo prodotto a marchio proprio, tipico della grande distribuzione, evidenzia come spesso i nomi conosciuti nascondano qualità e consistenza dei migliori produttori. Scopriamo insieme la realtà dietro il Riso Selex.

Ennesimo prodotto a marchio proprio venduto ad un prezzo basso ma prodotto da un big del settore. Dove è prodotto il RISOSELEX. I prodotti a marchio proprio, sono articoli commercializzati con il nome della catena di vendita al dettaglio anziché con il marchio di un produttore indipendente. Questi prodotti spaziano ampiamente, coprendo settori alimentari, per la casa, per la cura della persona e molti altri. La loro crescente presenza sugli scaffali riflette una strategia commerciale volta a offrire alternative ai marchi più noti.Una delle ragioni principali per cui i prodotti a marchio proprio costano generalmente meno rispetto ai brand leader risiede nella riduzione dei costi di marketing e pubblicità. Le catene di distribuzione non investono nelle stesse campagne promozionali su larga scala dei produttori affermati, beneficiando invece della visibilità offerta direttamente dai propri punti vendita.

Cosa riportano altre fonti

Richiamo di Crema di riso per bambini Primi anni Selex per presenza di soia; Allerta alimentare per il riso: richiamo precauzionale per Coop, Per Te e Selex. Rischio allergeni; Miglior riso del supermercato: test Altroconsumo sul Carnaroli; Riso carnaroli contaminato da cadmio: queste 3 marche (tra cui Conad) superano il limite legale ed è stato chiesto il ritiro dal mercato.