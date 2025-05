C’è l’accordo Usa-Cina sui dazi | cosa prevede e quando entrerà in vigore

Una tregua momentanea, quella tra Cina e Stati Uniti: Washington e Pechino hanno comunicato la sospensione dei «dazi reciproci punitivi» per i successivi 90 giorni. Sono le prime prove concrete verso una de-escalation del conflitto commerciale che nelle scorse settimane aveva portato i due colossi mondiali a rispondersi colpo su colpo. Sia Cina che Stati Uniti abbasseranno i loro dazi del 115% «entro il 14 maggio» e per i prossimi tre mesi, portando così le tariffe americane dal 145% al 30% complessivo e quelle cinesi dal 125% al 10%. A comunicarlo ufficialmente – dopo una prima anticipazione ieri sera e un comunicato congiunto delle due potenze oggi – è il segretario del Tesoro americano Scott Bessent: «Nessuno vuole una netta separazione delle nostre due economie», ha detto al termine della due giorni di colloqui a Ginevra, in Svizzera, con il vice premier He Lifeng. 🔗Leggi su Open.online

