C' è l' accordo fra la compagnia telefonica e la Sovrintendenza | via libera alla stazione radio

Iliad e la Sovrintendenza ai beni culturali di Agrigento hanno raggiunto un accordo che consente l'installazione di una stazione radio in via Cotturo, a Licata, ponendo fine a un contenzioso preesistente. Questo accordo segna un passo importante per la compagnia telefonica, che aveva inizialmente affrontato diverse difficoltà burocratiche.

Cessazione della materia del contendere: la compagnia telefonica Iliad e la Sovrintendenza ai beni culturali di Agrigento trovano un accordo durante il contenzioso e danno, di fatto, il via libera all'installazione di una stazione radio in via Cotturo, a Licata.

