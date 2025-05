Cavenago Brianza triangolo amoroso con botte e minacce per un presunto debito | arrivano le condanne

Cavenago Brianza, 12 Maggio 2025 - Un'intricata storia di passione e violenza si conclude con condanne per tre protagonisti di un triangolo amoroso. Al centro della vicenda, un commerciante di abbigliamento di 60 anni, vittima di minacce e botte legate a un presunto debito di 600mila euro. Un dramma che ha scosso la comunità locale.

CavenagoBrianza (Monza), 12 Maggio 2025 - Condannati per il triangoloamoroso con un finale di ricatto: lui, lei, l'altro e nel mezzo un presunto credito di 600mila euro preteso con botte e minacce.Per questa vicenda, che avrebbe visto vittima un commerciante di abbigliamento 60enne del Milanese, il Tribunale di Monza ha inflitto 5 anni e 2 mesi di reclusione e il risarcimento dei danni in solido di 8mila euro alla parte civile per estorsione e lesioni alla 50enne L.B., con cui l'uomo ha avuto una relazione sentimentale, al 40enne P.U., ex della donna e a P.T., un intermediario nella commissione dei reati contestati a vario titolo.La Procura di Monza aveva chiesto condanne intorno agli 8 anni anche per violenza privata a carico della donna, che invece è stata assolta da questa accusa dai giudici. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cavenago Brianza, triangolo amoroso con botte e minacce per un presunto debito: arrivano le condanne

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cavenago, triangolo amoroso con estorsione: chieste condanne per lei, lui e l’intermediario - Cavenago Brianza (Monza), 3 marzo 2025 - Tre richieste di condanna per il presunto triangolo amoroso con finale di estorsione: lui, lei, l'altro e nel mezzo un presunto credito di 600mila euro preteso con botte e minacce. Per questa vicenda, che avrebbe visto vittima un commerciante di abbigliamento 60enne del Milanese e ora a processo al Tribunale di Monza, la pm monzese Emma Gambardella ha chiesto la condanna a 8 anni e mezzo di reclusione per la 50enne L. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Dakota Johnson in un triangolo amoroso con Chris Evans e Pedro Pascal nel trailer di Materialists - Prime immagini per la nuova commedia sentimentale scritta e diretta da Celine Song, già acclamata per il suo esordio Past Lives A24 ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Materialists, ritorno alla regia di Celine Song. Scritta, diretta e prodotta da Song, la commedia romantica segue un'ambiziosa organizzatrice di incontri di New York City che si trova divisa tra l'uomo perfetto e il suo imperfetto ex. 🔗Leggi su movieplayer.it

Asia Nuccetelli Svela la Verità sul Triangolo Amoroso al Grande Fratello VIP: Dietro le Quinte con Giulia De Lellis e Andrea Damante - Asia Nuccetelli, reduce dall'esperienza al Grande Fratello VIP, rompe il silenzio e rivela dettagli inediti sul triangolo amoroso che ha infiammato la casa più spiata d'Italia. Preparati a scoprire cosa si celava dietro le telecamere!Il Confronto Inaspettato con Giulia De Lellis: Una Trappola?Asia racconta del suo stupore e della paura provata durante il confronto con Giulia De Lellis. Non si aspettava una reazione così forte, soprattutto da parte della madre, Antonella Mosetti. 🔗Leggi su mistermovie.it

Cavenago Brianza, triangolo amoroso con botte e minacce per un presunto debito: arrivano le condanne; Cavenago, triangolo amoroso con estorsione: chieste condanne per lei, lui e l’intermediario; Lui, lei, l’altro e un’estorsione: Voleva farsi dare 600mila euro. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cavenago Brianza, triangolo amoroso con botte e minacce per un presunto debito: arrivano le condanne - Il Tribunale di Monza ha inflitto 5 anni e 2 mesi di reclusione ai tre imputati di estorsione nei confronti di un 60enne del Milanese ... 🔗ilgiorno.it