Caterina Pangrazi travolta e uccisa da un bus turistico assolto l’autista | “Il fatto non sussiste”

Caterina Pangrazi, tragicamente uccisa nel 2018 da un bus turistico, ha visto la sua causa giungere a conclusione con l'assoluzione dell'autista. Il tribunale ha dichiarato che "il fatto non sussiste", chiudendo così un caso che ha scosso la comunità e suscitato importanti discussioni sull'omicidio stradale e la responsabilità degli autisti.

assolto dall'accusa di omicidio stradale perché "il caso non sussiste". Termina così il processo contro l'autista che nel 2018 era alla guida del bus turistico che ha travolto CaterinaPangrazi, morta sul colpo dopo l'impatto con il suolo. 🔗Leggi su Fanpage.it

