Caterina Pangrazi la 22enne morta travolta da pullman turistico Assolto l' autista

Il tragico caso di Caterina Pangrazi, la 22enne morta dopo essere stata investita da un pullman turistico, ha avuto un epilogo controverso. L'autista è stato assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato", generando dibattito e tristezza tra familiari e comunità. La sentenza è stata emessa da...

Assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Così è stato deciso per l'autista del pullmanturistico finito a processo per omicidio stradale per aver investito il 19 luglio 2018 CaterinaPangrazi mentre attraversava a piedi Corso Vittorio Emanuele II. A emettere la sentenza il. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Caterina Pangrazi, la 22enne morta travolta da pullman turistico. Assolto l'autista

Caterina Pangrazi, la 22enne morta travolta da pullman turistico. Assolto l'autista; Travolta e uccisa da un bus turistico: l'autista rischia 4 anni per la morte di Caterina Pangrazi; Roma, la 22enne Caterina Pangrazi uccisa sulle strisce da un pullman: l'autista rischia 4 anni; La morte di Caterina Pangrazi: la verità sull'incidente di Corso Vittorio dalle telecamere. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Caterina Pangrazi, la 22enne morta travolta da pullman turistico. Assolto l'autista - "Il fatto non costituisce reato": a emettere la sentenza il giudice monocratico della Capitale Assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Così è stato deciso per l'autista del pul ... 🔗romatoday.it

Caterina Pangrazi travolta e uccisa dal bus, assolto il conducente: «Fu una tragica fatalità». La vittima aveva 22 anni - A quasi sette anni dalla morte di Caterina Pangrazi, il processo termina con un nulla di fatto: l'autista del pullman turistico finito a processo per omicidio stradale per aver investito ... 🔗msn.com