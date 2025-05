Catania blitz a San Cristoforo | bar e panifici irregolari auto senza assicurazione e maxi sanzioni

Un blitz della Polizia a Catania ha messo sotto la lente d'ingrandimento il quartiere di San Cristoforo, rivelando irregolarità nei bar e nei panifici. Le operazioni hanno portato a significative sanzioni per attività commerciali e scoperta di auto circolanti senza assicurazione, evidenziando la necessità di un controllo più rigoroso nel territorio.

