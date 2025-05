Catania allenamento a porte aperte per caricare la squadra | mercoledì si gioca a Pescara

Il Catania ha annunciato che martedì 13 maggio, alle ore 16.00, si terrà l'allenamento di rifinitura al “Massimino”. I tifosi potranno assistere all'evento in tribuna A, con ingresso libero fino al raggiungimento della capienza omologata. Un'opportunità per avvicinarsi alla squadra in un momento importante della stagione.

Il Catania ha reso noto tramite un comunicato ufficiale che in occasione dell’allenamento di rifinitura in programma martedì 13 maggio con inizio alle ore 16.00, al “Massimino”, sarà consentito l’accesso alla tribuna A (ingresso libero fino al raggiungimento della capienza omologata del settore. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Catania, allenamento a porte aperte per caricare la squadra: mercoledì si gioca a Pescara

