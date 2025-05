Catania allenamento a porte aperte per caricare la squadra | mercoledì si gioca a Pescara

Mercoledì, il Catania affronterà il Pescara in un'importante sfida. Per caricare la squadra, martedì 13 maggio, si terrà un allenamento a porte aperte al “Massimino” alle 16.00. I tifosi avranno l'opportunità di assistere all'allenamento, con accesso libero alla tribuna A fino a esaurimento posti. Un momento di grande emozione e sostegno!

Il Catania ha reso noto tramite un comunicato ufficiale che in occasione dell’allenamento di rifinitura in programma martedì 13 maggio con inizio alle ore 16.00, al “Massimino”, sarà consentito l’accesso alla tribuna A (ingresso libero fino al raggiungimento della capienza omologata del settore. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Catania, allenamento a porte aperte per caricare la squadra: mercoledì si gioca a Pescara

Catania, allenamento a porte aperte per caricare la squadra: mercoledì si gioca a Pescara - Sarà l'occasione per spingere la squadra in vista del difficile impegno di Pescara nel match di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff promozione ...

