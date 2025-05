Castelnuovo al via i lavori per la nuova Casa della Comunità

Castelnuovo Rangone avvia i lavori per la nuova Casa della comunità, un polo innovativo dedicato alla salute. Oggi si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra in via Ciro Bisi, un momento simbolico che segna l'unione dei servizi sanitari e socio-sanitari, rappresentando una grande opportunità per il benessere della comunità locale.

Un nuovo polo della salute a Castelnuovo Rangone. Questo pomeriggio si è tenuta la posa della prima pietra dellaCasadellaComunità di via Ciro Bisi, luogo in cui convergeranno i servizi sanitari e socio-sanitari del territorio castelnovese. Un momento simbolico e molto significativo per la. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Castelnuovo, al via i lavori per la nuova Casa della Comunità

Cosa riportano altre fonti

Castelnuovo, al via i lavori per la nuova Casa della Comunità; Piazza Castelnuovo, come sarà la nuova isola pedonale quando saranno conclusi i lavori; A gennaio 2025 il via ai lavori per la complanare da Fiano a Castelnuovo.; Castelnuovo Don Bosco: nuova Casa della salute, tra un mese l’inizio dei lavori. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

