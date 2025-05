Castelli Aperti | le dimore aperte nel novarese domenica 18 maggio

Domenica 18 maggio, la rassegna Castelli Aperti torna nel novarese, invitando gli appassionati di storia e architettura a scoprire due dimore affascinanti. Questi castelli, custodi di storie e leggende, apriranno le loro porte per immergere i visitatori in un viaggio nel tempo e nella bellezza del patrimonio piemontese. Non perdere l'occasione di esplorarli!

domenica 18 maggio la rassegna CastelliAperti prosegue con nuove aperture sul territorio piemontese, offrendo al pubblico l'opportunità di esplorare luoghi di grande fascino storico e architettonico. In provincia di Novara, saranno due i Castelli protagonisti della giornata, visitabili con. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Castelli Aperti: le dimore aperte nel novarese domenica 18 maggio

Le notizie più recenti da fonti esterne

Le Dimore Storiche del Lazio aprono le porte il 25 maggio: l’elenco dei luoghi visitabili gratuitamente - Il 25 maggio 2025 torna la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un evento promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) che permette ai ... 🔗funweek.it

Domenica 18 maggio la quinta edizione della “Giornata dei Castelli Aperti” - Una giornata per scoprire la storia, l’arte e la cultura del Piemonte attraverso le sue meravigliose dimore storiche. Domenica 18 maggio torna la “Giornata dei Castelli Aperti” - quest’anno alla sua s ... 🔗torinoggi.it

Castelli Aperti 2025: domenica si riscopre la Granda tra dimore storiche e paesaggi - CUNEO CRONACA - Prosegue l’edizione 2025 di Castelli Aperti, il grande progetto di valorizzazione del patrimonio storico-artistico piemontese, che ogni domenica da aprile a ottobre permette di ... 🔗cuneocronaca.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

MONSTER ENERGY SUPERCROSS – THE OFFICIAL VIDEOGAME 4: APERTI I PRE-ORDER DIGITALI

Milestone annuncia oggi che per Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 è possibile effettuare il pre-order digitale suSTEAM,PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One.