Cassano senza freni | Inzaghi? Il vero genio in Italia è Gasperini…

Antonio Cassano non usa mezzi termini e, durante il programma Viva el Futbol, loda Gian Piero Gasperini, definendolo il vero genio del calcio italiano. Le sue dichiarazioni sono un tributo al lavoro svolto dall'allenatore dell'Atalanta, protagonista di risultati straordinari e innovazioni nel gioco, in netta contrapposizione a Filippo Inzaghi.

Cassanosenzafreni: «Inzaghi? Il verogenio in Italia è Gasperini.» Le parole di FantAntonioDurante Viva el Futbol, l’ex attaccante Antonio Cassano ha speso parole di grande apprezzamento per Gian Piero Gasperini, elogiandolo dopo il traguardo raggiunto dall’Atalanta con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.«Il verogenio del calcio, che sarà ricordato in eterno, è Gasperini. Io leggo tutto: ma Simone Inzaghi su cosa sarebbe uno dei migliori di sempre? Perché io leggo cosa dice Pippo, evitasse di parlare e fare cinema, che lo fa già da tanti anni. Sappiamo chi è e cosa fa Pippo Inzaghi, suo fratello Simone mi sta anche simpatico. Ma il genio è Gasperini in Italia, ci sarà un prima e un dopo Gasperini, gli va fatta una statua a Bergamo, bisogna convincerlo a rimanere in eterno» Internews24. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cassano senza freni: «Inzaghi? Il vero genio in Italia è Gasperini…»

