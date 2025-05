Caso Resinovich querelato per falso il tecnico che ha dichiarato di aver rotto una vertebra

Poco meno di una settimana fa, un tecnico dell'obitorio ha rivelato agli inquirenti di essere potentemente coinvolto nella frattura di una vertebra del corpo di Liliana Resinovich, avvenuta prima dell'autopsia. Oggi, l'avvocato Nicodemo Gentile, rappresentante del fratello della vittima, Sergio Resinovich, ha annunciato che un'indagine specialistica è in corso per far luce su questo inquietante sviluppo.

Poco meno di una settimana fa era emerso che un tecnico dell’obitorio si era presentato agli inquirenti ipotizzando di essere il responsabile della frattura di una vertebra del corpo senza vita di Liliana Resinovich. Un incidente avvenuto prima dell’autopsia. Oggi l’avvocato Nicodemo Gentile, legale di Sergio Resinovich fratello della vittima, fa sapere che “un lavoro specialistico di questi giorni, coordinato da Vittorio Fineschi e Stefano D’Errico, teso alla totale ‘revisione’ delle immagini della tac effettuata sul cadavere di Liliana Resinovich in data 8 gennaio 2022, ha pienamente riconfermato che la frattura alla vertebra T2 fosse già esistente al momento di quell’esame”. Dunque “le dichiarazioni del pirotecnico preparatore anatomico rappresentano pertanto un bluff” e per questo Sergio “lo ha querelato per falso”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Resinovich, querelato per falso il tecnico che ha dichiarato di aver rotto una vertebra

