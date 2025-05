caso paganelli poco fa la decisione della procura su dassilva

La Procura della Repubblica di Rimini ha concluso le indagini preliminari sull'omicidio di Pierina Paganelli, un passaggio cruciale che segna un progresso significativo nel caso. La decisione di non procedere con Dassilva è stata recentemente comunicata, suscitando interesse e dibattito. Nel frattempo, la nuora Manuela ha deciso di rompere il silenzio, rivelando nuovi aspetti della vicenda.

La Procura della Repubblica di Rimini ha compiuto un passo significativo nella complessa indagine sull'omicidio di Pierina Paganelli. Dopo mesi di attente analisi, le indagini preliminari sono state chiuse. Caso Paganelli, è arrivata la decisione su Dassilva poco fa è arrivata la decisione tanto attesa della Procura su Louis Dassilva. Erano attese novità proprio nella giornata di oggi nello spinoso Caso che ha monopolizzato l'attenzione dell'opinione pubblica. La tragica morte di Pierina, avvenuta la sera del 3 ottobre scorso nel garage del suo condominio in via del Ciclamino, ha infatti sconvolto la comunità riminese. Ora, sembra che la giustizia stia facendo il suo corso verso una svolta decisiva.

Caso Paganelli, poco fa la decisione su Dassilva - Il caso dell'omicidio di Pierina Paganelli fa registrare oggi un'importante novità. La notte del 3 ottobre 2023 la 78enne di Rimini fu uccisa con 29 coltellate nel garage di casa. Per l'omicidio l'unico indagato, al momento è Louis Dassilva, 34enne senegalese vicino di casa della vittima, arrestato il successivo 16 luglio e trasferito nel carcere di Rimini. A scoprire il corpo senza vita di Pierina Paganelli nel garage del comprensorio di via del Ciclamino era stata il mattino del 4