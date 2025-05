Caso Emanuele De Maria s’indaga sulle ore che precedono il suicidio

Le indagini su Emanuele De Maria, detenuto del carcere di Bollate, si concentrano sulle ore che hanno preceduto il suo suicidio. Dopo l’accoltellamento di un collega e la scomparsa di una barista, ora rinvenuta morta, le forze dell'ordine cercano risposte inquietanti su questo intricato caso di cronaca.

Tempo di lettura: 2 minutiProseguono le indagini di polizia e carabinieri su Emanuele De Maria, il detenuto del carcere di Bollate (Milano) che lavorava in un albergo di Milano dove ha accoltellato un collega e da dove è sparita una barista trovata poi morta, forse per mano di De Maria che ieri si è ucciso gettandosi dal Duomo.Da chiarire, in particolare, c’è ancora il movente dell’agguato davanti all’hotel in un cui è rimasto ferito in modo grave Hani Nasr, cittadino egiziano di 51 anni e suo collega. L’uomo deve ancora essere ascoltato dagli investigatori ma, secondo una prima ipotesi, potrebbe averlo aggredito per vendetta perché aveva consigliato alla barista, la 50enne di origini cingalesi Chamila Wijesuriya, di smettere di frequentare lui che nel 2016 a Castelvolturno (Caserta) aveva già ucciso una donna. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caso Emanuele De Maria, s’indaga sulle ore che precedono il suicidio

Approfondimenti da altre fonti

Caso Emanuele De Maria, per la procura «aveva pianificato tutto». I permessi per il lavoro esterno al vaglio del ministero della Giustizia - Emanuele De Maria aveva pianificato tutto. Prima l’aggressione e l’omicidio della 50enne Chamila Wijesuriyauna, trovata morta nel Parco Nord di Milano, poi l’accoltellamento del 51enne Hani Nasr, rimasto gravemente ferito. Entrambi erano colleghi all’hotel Berna, in zona stazione Centrale, del detenuto 35enne che godeva di un permesso per il lavoro esterno e che nel pomeriggio di domenica 11 maggio si è tolto la vita lanciandosi dalle terrazze del Duomo di Milano. 🔗Leggi su open.online

Emanuele e Chamila, l'incontro in hotel e la morte. Il caso De Maria al vaglio del ministro della Giustizia - Il caso di Emanuele De Maria e del suo permesso di lavorare all’esterno del carcere è al vaglio del ministero della Giustizia . È quanto si apprende in merito alla vicenda del detenuto 35enne, poi morto suicida lanciandosi dal Duomo di Milano. Sembrava aver recuperato fiducia e autostima, quella «che accarezza l’anima» come aveva raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata nello scorso... 🔗Leggi su feedpress.me

Emanuele De Maria, FdI si muove per il caso del killer di Milano: magistrati nel mirino - Da "semplice" e sconvolgente cronaca nera, quello di Emanuele De Maria rischia di deflagrare in caso di politica giudiziaria a 360 gradi. Secondo quanto di apprende, il Ministero della Giustizia guidato da Carlo Nordio sta esaminando il dossier sul detenuto nel carcere di Bollate, condannato per aver sgozzato nel 2016 una 23enne nel Casertano, che usufruendo del permesso di uscire dal carcere per lavorare aveva trovato impiego come receptionist all'Hotel Berna, in zona Stazione Centrale a Milano. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Caso Emanuele De Maria, per la procura «aveva pianificato tutto». I permessi per il lavoro esterno al vaglio del ministero della Giustizia; Caso Emanuele De Maria, Sala: Difficile spiegare ai cittadini perché era fuori dal caracre; Emanuele De Maria da detenuto modello all'omicidio - suicidio, lo schema e la telefonata: parla la criminologa; Emanuele De Maria, la prostituta uccisa nel 2016, la lettera dal carcere di Secondigliano e poi a Bollate con l'articolo 21. Ora il ministero avvia accertamenti. 🔗Ne parlano su altre fonti

De Maria, il caso al vaglio del ministero. Delmastro: “Uscito a causa dei giudici”. Il suo avvocato: “Meritava il permesso” - È al vaglio del ministero della Giustizia il caso di Emanuele De Maria, il 35enne femminicida che ha accoltellato il collega Hani Nasr durante un permesso per lavorare fuori dal carcere e il giorno do ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Perché Emanuele De Maria era libero? La furia del centrodestra sui giudici: "Errore gravissimo" - Femminicidio Milano, il caso di Emanuele De Maria è diventato un caso politico e terreno di scontro tra centrodestra e magistratura. Ecco perchè. 🔗tag24.it

De Maria meritava il lavoro fuori dal carcere? Il caso al vaglio del ministero della Giustizia. Il pm: aveva pianificato di uccidere - Il caso di Emanuele De Maria è al vaglio del ministero della Giustizia, che sta valutando il suo permesso di lavorare all'esterno del carcere. Il detenuto 35enne aveva accoltellato ... 🔗msn.com