Caso Cutro la Regione Calabria ritira la costituzione di parte civile contro Guardia di Finanza e Capitanerie | determinante la pressione dell’USIM

La Regione Calabria ha ritirato la costituzione di parte civile contro la Guardia di Finanza e le Capitanerie, grazie alla pressione dell'Unione Sindacale Italiana Marina e all'intervento del Ministro Salvini. L'USIM ha definito la scelta "un atto di responsabilità" verso chi garantisce la sicurezza in mare, evidenziando l'importanza della collaborazione tra istituzioni.

La marcia indietro della Regione arriva dopo l’intervento dell’Unione Sindacale Italiana Marina e del Ministro Salvini. L’USIM: “Un atto di responsabilità verso chi garantisce la sicurezza in mare”.Un passo indietro significativo quello compiuto dalla RegioneCalabria, che ha deciso di ritirare la costituzione di partecivile nei confronti degli appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Capitaneria di Porto, inizialmente coinvolti nel procedimento giudiziario relativo al naufragio di Cutro.La retromarcia, formalizzata con una nota ufficiale, arriva dopo l’intervento decisivo dell’USIM – Unione Sindacale Italiana Marina. L’organizzazione, attraverso il Segretario Nazionale Paolo Fedele e il Capo del Dipartimento Relazioni Esterne Gaetano Giannace, ha informato direttamente il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, sollevando dubbi e preoccupazioni sulla decisione iniziale dell’Ente calabrese. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Caso Cutro, la Regione Calabria ritira la costituzione di parte civile contro Guardia di Finanza e Capitanerie: determinante la pressione dell’USIM

Ne parlano su altre fonti

“Scelta incomprensibile”: l’USIF critica la Regione Calabria per la parte civile nel caso Cutro; Naufragio di Cutro, Regione Calabria parte civile nel processo sui soccorsi; Naufragio Cutro, Regione Calabria parte civile contro gli scafisti; Cutro: Regione Calabria si costituisce parte civile. 🔗Cosa riportano altre fonti

Naufragio Cutro, la precisazione della Regione Calabria: “parte civile contro gli scafisti, non contro le forze dell’ordine” - Naufragio Cutro, la precisazione della Regione Calabria: "parte civile contro gli scafisti, non contro le forze dell’ordine" ... 🔗strettoweb.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

La nave più grande della Guardia di Finanza è ripartita da Napoli

La nuova piattaforma multiruolo P.04 “Osum” continua la sua crociera formativa-operativa costeggiando i litorali italiani.

Strage di piazza della Loggia : la presidenza del Consiglio non è parte civile

Nel nuovo processo sulla Strage di piazza della Loggia, la presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituita parte civile, come emerso durante le prime fasi dell'udienza preliminare, a cui non è presente l'imputato Roberto Zorzi.

La parte dell' alveo di un fiume fra l' acqua e l' argine?

La golena è la parte dell'alveo di un fiume che si estende tra l'acqua del fiume e l'argine. In altre parole, la golena è la zona di pianura alluvionale che si trova accanto al fiume e che viene allagata quando il livello dell'acqua del fiume aumenta.