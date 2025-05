Cash o carta? per l' acquisto di droga | polizia arresta pusher con il Pos

«Cash o carta?». Questa insolita domanda proveniva da un 26enne pusher romeno arrestato dalla Polizia a Trastevere, dove gli agenti hanno scoperto che il giovane offriva ai suoi clienti la possibilità di pagare le dosi di droga anche con il Pos. Oltre alle sostanze stupefacenti, è stato sequestrato il dispositivo per pagamenti elettronici.

«Cash o carta?». Era l’alternativa offerta ai propri "clienti" dal 26enne pusher romeno arrestato dalla polizia a Trastevere: oltre a diverse dosi pronte, gli è stato sequestrato anche il Pos per accettare pagamenti elettronici. Il suo turno di home delivery era cominciato la mattina, quando gli agenti del I Distretto Trevi-Campo Marzio lo hanno intercettato a bordo di un’auto presa a noleggio. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Cash o carta?" per l'acquisto di droga: polizia arresta pusher con il Pos

Cosa riportano altre fonti

Catania, droga e bombe carta nascoste in casa, arrestato 32enne - L’uomo aveva convertito la propria abitazione in un autentico centro operativo per lo spaccio di droga, utilizzandola anche come deposito improvvisato per materiale esplosivo, senza preoccuparsi dei pericoli reali per sé stesso e per gli abitanti della zona. A smascherare l’attività illecita di un 32enne di origine nigeriana è stata la Polizia di Stato.Grazie ad un’attenta attività info-investigativa, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania sono riusciti ad individuare un’abitazione di via Cesare Abba, in uso al nigeriano. 🔗Leggi su dayitalianews.com

La Manovra 2025 introduce un contributo una tantum per i bambini nati dal primo gennaio. L'aiuto erogato tramite carta prepagata, sarà utilizzabile per tre anni per l'acquisto di beni essenziali. Ecco chi può richiederlo e come presentare domanda - La crescente preoccupazione per il calo demografico e per le difficoltà economiche di molte famiglie ha portato il Governo a introdurre alcune misure nuove di sostegno alla natalità. Tra queste, sicuramente, va menzionato il Bonus bebè, o “Carta nuovi nati“, un aiuto una tantum, di 1.200 euro, che si propone di supportare i neogenitori nel fronteggiare i costi iniziali legati alla cura dei neonati. 🔗Leggi su iodonna.it

Oltre 2 chili di droga e 10mila euro cash: sequestro in Bolognina - Controlli intensi nel quartiere della Bolognina da parte dei carabinieri. I militari della compagnia Bologna centro hanno identificato, nei giorni scorsi, una cinquantina di persone. L’obiettivo è quello di prevenire e fermare fenomeni di piccola criminalità come furti, rapine, possesso... 🔗Leggi su bolognatoday.it

Cash o carta? per l'acquisto di droga: polizia arresta pusher con il Pos; Agguati, nuove leve e piazze in fermento ridisegnano lo spaccio a Roma. La narco mappa aggiornata; Spese sanitarie detraibili 2025: meglio pagare con bancomat o contanti?; Tutti i trucchi del riciclaggio l’arma letale delle mafie per controllare l’economia di interi stati. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Cash o carta?" per l'acquisto di droga: polizia arresta pusher con il Pos - I 30 euro per un grammo di cocaina potevano esser riscossi in contanti oppure a mezzo bancomat mentre gli ordinativi venivano presi tramite piattaforma di messaggistica istantanea ... 🔗gazzettadelsud.it